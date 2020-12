Sofía Franco: Joven asegura que exconductora amenazó con denunciarla por grabarla

Sofía Franco en problemas, luego de protagonizar un fuerte choque la noche del pasado domingo 13 de diciembre en el distrito de La Molina. Una de las agraviadas habló con el programa Amor y fuego, y aseguró que la exfigura de la televisión la amenazó.

De acuerdo a sus declaraciones, la aún esposa de Álvaro Paz de la Barra quiso fugarse en todo momento luego de chocar, pero las personas que vieron el hecho no la dejaron hacerlo. A la llegada de la Policía, la expresentadora fue ingresada al patrullero junto con una de las agraviadas y fue ahí que empezó a amenazar con una querella por grabarla.

“¿Por qué me vas a denunciar?”, se le escucha decir a la afectada. “Señora, es una falta de respeto”, contestó Sofía Franco sobre el video que grababa. “Será una falta de respeto, pero no es ilegal. ¿Tú nos atropellas borracha y luego piensas que a mí me vas a mandar a la corte? No tengo nada que perder”, le respondió.

“Me amenazó, me dijo que me iba a enjuiciar, pero yo no tengo miedo. Me dijo algo como ‘te vas a arrepentir’ una cosa así, me lo insinuó, a los policías también”, indicó la mujer en manifestó a Amor y Fuego.

Sofía Franco tendrá que pagar multa

Asimismo, se conoció que Sofía Franco deberá pagar una multa de una UIT y se le suspenderá la lucencia de conducir por tres años. En un comunicado que compartió a través de su cuenta de Twitter, Franco agradeció el apoyo de su esposo, quien llegó a la comisaría tras saber del incidente.