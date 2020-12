Belinda y Christian Nodal se convierten en la pareja del año

Desde que iniciaron su relación, Belinda y Christian Nodal siempre han dado de qué hablar. La pareja no duda en expresar cuánto se quiere en las redes sociales y hasta People en Español los ha calificado como la pareja del año.

En la edición de diciembre/enero de la revista internacional, los cantantes lucen muy enamorados y recuerdan cómo nació el romance.

La actriz y cantante de 31 años y Nodal, de 21, se conocieron en los Premios de la Radio en Dallas, donde la artista sorprendió al muchos tras sacarlo a bailar.

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal”, recuerda Christian Nodal de su primer encuentro con la mexicana. “Se me hizo guapísima”, acotó.

”Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz [México nos reencontramos]. A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos [estar a su lado]. Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, contó el ganador de tres Latin Grammys y cinco Latin Billboards.

Como se recuerda, la pareja se encontró en el musical de TV Azteca en calidad de jueces. Para ello, ya “había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz”, explicó Belinda.

“Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”, añadió.

Belinda confiesa que es la primera vez que abre su corazón

En otras cosas, Belinda confesó que es la primera vez que habla tan abiertamente de su vida sentimental ante la prensa.

"Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón", dijo. "Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido [acceso a él]. Por primera vez en mi vida lo estoy entregando", acotó.