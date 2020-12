Alejandro Sanz agradeció la acogida de sus fans tras su primer concierto online

Alejandro Sanz expresó su alegría y demás emociones luego que dar su primer concierto online el pasado sábado 5 de diciembre. Mediante su cuenta oficial de Instagram el cantante envió un sensible mensaje.

Como se sabe, desde que empezamos la pandemia a causa del coronavirus, muchos artistas han visto en la Internet una vía para hacer sus conciertos en vivo usando el formato streaming.

Al comienzo de su concierto, Alejandro Sanz dedicó unas lindas palabras a sus seguidores: “Quiero mandar un saludo a todas las personas que están en todas partes del mundo. A pesar de la distancia esto es emotivo. Llevo nueve meses sin subirme al escenario y este concierto lo he preparado con mucho amor", expresó.

Pasadas unas horas, el cantante español decidió usar nuevamente su Instagram para agradecer a sus fans de todo el mundo. "Existen mil formas de dar las gracias y, sin embargo, son insuficientes para lo que he sentido hoy. GRACIAS porque desde lejos, os he sentido cerca", escribió.

El galardonado cantante interpretó en el concierto temas como ‘Hoy que estás’, ‘Aquello que me diste’, ‘Si tú me miras’, ‘Looking for paradise’, “El alma al aire”, “Hoy llueve, hoy duele”, “Lo que fui es lo que soy”, “Cuando nadie me ve”, “Amiga mía”, entre otros.

Alejandro Sanz manifestó su apoyo los manifestantes tras crisis política

El cantante español no fue ajeno a los problemas que se han presentado en nuestro país y no dudó en expresar su solidaridad tras la sufrir una crisis política con la vacancia de Martín Vizcarra.

Sanz manifestó su apoyo al Perú un sencillo, pero significativo mensaje: “¡Contigo Perú!”, se lee en la fotografía en donde se luce una bandera peruana.