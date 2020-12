Mávila Huertas confirma su romance con Luis Miguel Castilla

La periodista Mávila Huertas asombró a sus seguidoras y seguidoras de Instagram al confirmar su relación amorosa con el exministro de Economía Luis Miguel Castilla.

A través de algunas historias en la red social, la conductora de Canal N publicó una foto del político en un restaurante, junto a un amoroso mensaje.

“Esta es la sonrisa que quiero ver el resto de mi vida, todos los días. Love you Luis Miguel Castilla”, indicó Mávila.

Cabe mencionar que hace algunas semanas, se dijo en el programa de Magaly Medina que la periodista tenía una relación con el economista:

“En el entorno que los conoce, cercano, ya sabe que estarían saliendo hace algunas semanas. Por eso que ya no se ocultan, porque si te vas a un parque de San Isidro por donde pasa medio Lima, quiere decir que ya no te ocultas. O sea, Mávila Huertas tiene un romance con el exministro de Economía, Miguel Castilla. Creo que así se puede decir, porque a mí me han dicho de que salen”, indicó en ese entonces Medina.

Mávila Huertas emociona al revelar su deseo de ser madre a los 49 años

En una entrevista con Choca Mandros, Mávila reveló que ella ha congelado sus óvulos:

“Las cosas no sucedieron así, no pasó (tener un hijo con su esposo), pero yo durante esa etapa tomé la precaución de congelar mis óvulos y mucha gente dice ‘oye pero lo puedes tener tú sola’, mi hermano me dice ‘flaca, no te hagas problema, ten tu hijo y ya’. Tampoco se trata que necesite tener un hijo para yo sentirme realizada”, dijo,