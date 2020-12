Manolo Rojas sufre caída: “A mi edad, se junta con la edad y el peso”

El humorista Manolo Rojas fue víctima de una broma de su colega Fernando Armas, en una nueva edición de “El reventonazo de la Chola”.

En las imágenes del hecho, que se verán en el programa que se emitirá este sábado por América TV, se puede apreciar cómo Armas retira la silla del cómico antes que este se pueda sentar, lo que causó la risa y sorpresa de todos en el set.

Sin embargo, el impase tuvo algunas secuelas con el integrante de “Los Chistosos”.

“Las cachetadas de payaso son preparadas, pero esto fue una broma que me hizo Fernando. Seguro que ha llorado en mi ausencia. Yo le tengo mucha estima (a Fernando), pero a esta edad (59) esa caída se junta con el peso y todo. Mira, Stephanie Orúe, tan linda que es, se asustó”, señaló Rojas, quien fuera auxiliado por la actriz en la secuencia “Retro Bar” del espacio de comicidad.

El también imitador, aprovechó la oportunidad para referirse a su estado de salud, debido a la diabetes que padece.

"Me levanto temprano, tengo mis chequeos rutinarios. Me revisan el endocrinólogo, urólogo, y otros especialistas. Antes que me diera el COVID-19, estaba bien de defensas. Después de enfrentar el virus, volví a hacerme una revisión. Algo que me ayudó mucho es que, hace dos años no tomo licor”, continuó Rojas.

Por otro lado, Manolo Rojas comentó que tendrá unas presentaciones vía Zoom. El cómico, agradecido por las oportunidades de trabajo, también reflexionó sobre la situación de sus colegas que, actualmente, se encuentran buscando la forma de salir adelante debido a la suspensión de actividades artísticas por la pandemia.

“Se ha comentado mucho sobre la reapertura de los teatros, estamos esperando eso porque hay mucha gente que no trabaja. Nosotros, por lo menos, tenemos a ‘El reventonazo’; pero, muchos compañeros no están bien. No solo es por los artistas que cantan o hacen reír a la gente, sino por todo el equipo de producción. Es un montón de gente que se está recurseando”, indicó el humorista, quien destacó la oportunidad laboral que viene recibiendo de América TV y RPP.

“El reventonazo de la Chola” se emite todos los sábados después de “La Rosa de Guadalupe”, por la señal de América TV. El programa conducido por Ernesto Pimentel, quien le da vida al personaje de “La Chola Chabuca”, tendrá grandes invitados en esta nueva edición, que busca seguir llevando lo mejor del humor a todos los peruanos.