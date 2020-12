Celebridades que son trans e inspiran al mundo

En el Perú y en todo el mundo, todavía existen causas que defender y una de las más importantes es la lucha contra la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+.

Felizmente, existen artistas que con sus historias de vida, ayudan a mucha gente en sus casas y en la sociedad donde viven.

1. Elliot Page

El actor, protagonista de la cinta Juno reveló que es un hombre trans y que se siente muy feliz de serlo.

«Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida».

2. Las hermanas Wachowski

Dos hermanas cineastas muy talentosas en Hollywood. Creadoras de la exitosa trilogía Matrix, Cloud Atlas y la serie Sense8.

3. Caitlyn Jenner

Quizá es una de las celebridades trans más famosas. Estuvo casada con Kris Jenner y tuvo dos hijas: Kendall y Kylie Jenner.

4. Zion Moreno

Zion adquirió fama después de la serie Control Z, en donde tiene el papel de una adolescente trans, que tiene problemas cuando en su escuela se enteran de ello.

5. Laverne Cox

Una de las principales representantes de la comunidad es la talentosa Laverne Cox. Se hizo mucho más conocida en Hollywood y el mundo por su papel en la producción Orange is The New Black.

6. Victoria Volkóva

Reconocida youtuber de 28 años. Después de su carrera en internet, incursionó en la actuación en la serie Cómo sobrevivir soltero.

7. Jake Zyrus

A Jake se le recuerda mucho por su papel en la exitosa serie musical Glee. Su papel de Sushine Corazon cautivó a cientos de personas.

8. Daniela Vega

Reconocida por su papel en la película ganadora del Oscar Una mujer fantástica. Daniela Vega es una artista chilena, reconocida por su gran talento e integrante de la comunidad LGBTQ+.

9. Ángela Ponce

Ángela Ponce fue la primera mujer trans en competir en el Miss Universo en el 2018. No cabe duda que ella es una inspiración para millones de personas trans en el mundo.