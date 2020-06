Netflix sigue marcando precedente al realizar contenido LGBTQ

NetQuest realizó un estudio en mayo de este año y que publicado hoy por Netflix y GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) en nuestro país, y muestra que algunas de las series preferidas están ayudando a generar empatía entre los espectadores. Más o menos el 70% de los peruanos (en un análisis de 800 personas) manifestaron que programas como Élite y Sex Education, y personajes como Casey de Atypical y Robin de Stranger Things, ayudaron a incrementar el entendimiento de la comunidad LGBTQ.

Este estudio además mostró que los personajes y series con los que la comunidad LGBTQ se siente representada, concuerdan con los que generan mayor empatía y son los siguientes:

- Casey Gardner de 'Atypical'

- Eric Effiong de 'Sex Education'

- Lito Rodriguez de 'Sense8'

- Omar Shanaa de 'Élite'

- Piper Chapman de ‘Orange is the new Black’

- Robin Buckley de ‘Stranger Things’

- Ellie Chu de ‘Si supieras’

- Theo Putnam de ‘El Mundo oculto de Sabrina’

De igual manera, Mónica Trasandes, Directora de Medios en español para GLAAD indicó que dada la polarización actual que se está presentando alrededor del mundo, la representación en pantalla es más importante que nunca.

“Netflix y los narradores de historias de todo el mundo tienen la oportunidad de aumentar la aceptación de la comunidad LGBTQ+ a través del entretenimiento (…) Series como Sex Education y Élite no solo son grandes historias, sino que permiten que más personas vean sus vidas reflejadas en la pantalla, lo cual aumenta la empatía y la comprensión. Los datos lo demuestran: mostrar una mayor representación acelera la aceptación”, culminó Trasandes.