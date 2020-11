Televisa reemplaza a Eleazar Gómez con Ferdinando Valencia

Después de haber sido detenido por agredir a Stephanie Valenzuela, el actor Eleazar Gómez ha sido recluido en una prisión de la Ciudad de México, en donde estará aproximadamente dos meses, mientras se investiga el caso.

Tras esta situación, y después de gran escándalo en México, la televisora Televisa retiró a Eleazar Gómez de la telenovela que estuvo filmando “La Mexicana y el güero”, la cual es protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler.

Se acaba de confirmar que el actor mexicano Ferdinando Valencia es el que reemplazará a Eleazar Gómez.

"El productor Nicandro Díaz eligió a Ferdinando Valencia para sustituir a Eleazar Gómez en la telenovela “La Mexicana y el güero”, reveló la revista People en Español.

A través de su cuenta de Instagram, el productor Nicandro Díaz, lo comunicó:

“Gracias @ferdinandoval un placer trabajar contigo. Bienvenido a @lamexicanayelgueroof (con el personaje) Sebastián de la Mora #LaMexicanaYElGüero”.

Stephanie Valenzuela: "De esta me levanto"

Stephanie Valenzuela utilizó su cuenta de Instagram para publicar un mensaje a todos sus seguidores y seguidoras.

"Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia no sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy", indicó Stephanie Valenzuela.

"Ella siempre me anima, gracias por tanto cariño quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y sé que de esta me levanto. Los quiero", escribió la joven junto a una foto con su mascota.