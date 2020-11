Giuseppe se defiende luego que su local fuera cerrado por no tener licencia

Giuseppe Benignini expresó su indignación luego que su local fuera cerrado y un fiscalizador de la Municipalidad de Barranco dijeron en el programa “Magaly TV La firme” dijero que no cuenta con licencia.

El modelo venezolano señaló que todo se trata de una confusión con su con su licencia de funcionamiento.

“Yo no tengo corona como se ha dicho, no tengo tampoco influencias”, indicó el joven para el programa “Amor y fuego”, de Willax TV.

“Nos dieron un código, nos dijeron que una semana ya estaba la licencia lista, pasó una semana, no estuvo la licencia. Por ende me dijeron que con este código podía aperturar. Nosotros aperturamos, tampoco somos locos para aperturar sin tener un permiso o algo que nos avale”, acotó la ex pareja de Michelle Soifer.

El venezolano explicó que quieren hacerle pagar una multa de 4 mil soles por una confusión.

“Yo me indigné porque me dijeron que con el código podíamos aperturar”, aseguró Giuseppe Benignini, quien señaló que los fiscalizadores lo tienen entre ceja y ceja porque sale en televisión.

“Por aquí hay varios establecimientos que no tienen ni siquiera unos guantes para atender, que no tienen nada de seguridad y a nosotros nos friegan”, dijo.