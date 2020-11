Xoana González se casó frente al mar en una hermosa boda con Javier González

Xoana González más enamorada que nunca, decidió compartir su felicidad con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram tras haberse casado por segunda vez con Javier González.

Pero, en esta ocasión emocionó más a su público al ver románticas imágenes de cómo celebró su boda frente al mar en Punta Sal.

Xoana González en Instagram compartió inéditos momento de su romántica boda

La modelo utilizó su red social para solidarizarse con el país por la difícil situación que atraviesa, por ello, decidió recién exponer su tierna boda de en sueño.

“Cuando me dijo de casarnos, me lo imaginé algo así pero en mi interior algo me decía que a último momento me iba a cag** una gaviota o se iba a romper el cierre del vestido o algo malo me tenía que pasar para que sea real pero no... fue un sueño perfecto! Demasiado hermoso para ser real ! Te amo mi panquequito especial”, comentó.

“El mejor día de mi vida, no lo quise subir antes por respeto a todo lo que está pasando, pensé en esperar unos días pero me di cuenta que puedo estar usando mis redes para difundir y eso me hace sentir un poco mejor", agregó.

Xoana González se solidariza con Perú ante le golpe de Estado

“Estoy INFINITAMENTE agradecida y enamorada de Perú, me dio muchísimas oportunidades que ni mi país me dio y además de los lugares más lindos del mundo, las personas que conoci acá están en mi vida y en mi corazón para siempre, lo siento mío y obviamente me duele lo que está pasando, en lo que pueda ayudar me pongo a disposición de lo que necesiten. los amo”, agregó Xoana.

"Espero no faltar el respeto de nadie soy consciente de lo dañado que estamos como país ( yo me siento parte ) y en lo que pueda presto mis redes para difundir información o lo que me manden o etiqueten”, sostuvo.

¿Cómo le pidió la mano Javier González a Xoana González?

“Si Dios y la pandemia nos permite, nos casamos el 15 de noviembre, pero como cae domingo, sería lunes 16, creo. Lo importante es que me ha pedido la mano, yo me equivoqué y le di otra cosa y después me dijo que era en serio y lo obligue a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad y sí”, dio a conocer la argentina en su red social.