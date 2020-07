Novio de Xoana González enamora a miles al compartir tiernas fotos con sus mascotas

El prometido de la modelo argentina Xoana González ha cautivado a miles de seguidores en Instagram al compartir emotivas fotografías al lado de su gato y sus cuatro perras luego de anunciar su matrimonio.

“Si Dios y la pandemia nos permite nos casamos el 15 de noviembre, pero como cae domingo, sería lunes 16 creo, lo importante que me ha pedido la mano; yo me equivoqué y le di otra cosa".

"Después me dijo que era en serio y lo obligué a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad y si... acabamos de comunicárselo por videollamada y su respuesta fue para qué me pediste permiso si esta 'atorrante' nunca me pide permiso para nada'”, contó Xoana González en Instagram.

Si bien es cierto no es la primera vez que Xoana y el empresario publican momentos al lado de sus mascotas por las mañanas. "Buen día gente, un poco de amor del bueno por la mañana", escribió el dueño de una pizzería en Instagram.

La noticia del casamiento ha impactado las redes sociales y los usuarios quedaron más encantados al ver que los flamantes novios son amantes de las mascotas.

​​​​​​​

“Por lo general a Javi lo sigue el gato Vibras por el ‘depa’ y yo voy con las 4 a todos lados, es como que soy la jefa de las nenas (Mafi, Lolapaluza, Frijolita de las legumbres y Salchicha/Chicama) hasta el baño me acompañan”, mencionó la pintora Xoana.

Wapa, esperamos que Javier y Xoana sigan compartiendo videos e instantáneas al lado de sus amigos de cuatro patas en Instagram.