Fernando Díaz presenta a su perrita Pipoca y revela sus mejores anécdotas al lado de ella

Fernando Díaz, reconocido reportero del programa "Día D" presentó a su hermosa perrita Pipoca y contó a Wapa.pe sobre lo que significa su mascota para él y su familia.

Asimismo, el periodista de televisión, quien comparte fotografías y videos en Instagram al lado de Pipoca, conocida como Pipo, nos reveló las cosas más bonitas que ha vivido al lado de su 'hija de cuatro patas'.

10 cosas que Fernando Díaz ama de Pipoca

1. Paseos en el parque

2. Jugar a perseguirse en la casa

3. Contarle sus cosas a Pipoca

4. Las tiernas miradas

5. Ama que su perrita siempre le espera cuando llega a casa

6. Es una perrita muy familiar

7. Jugar con la pelota u otros juguetes

8. Lo curiosa que es la perrita cuando le deja premios

9. Que sea su 'sombrita', siempre lo acompaña a todos lados dentro de la casa.

10. No hay amor más puro que Pipoca le entrega a él y a su familia.

Del mismo modo, el 'papá humano' mencionó que su perrita Pipoca llegó a su hogar hace cuatro años y compartió el inolvidable momento cuando la trajo a casa. Su esposa e hijas se mostraron muy contentas con la llegada de un nuevo miembro en la familia.

¿Cómo conoció Fernando a Pipoca?

"Un día me voy a hacer una entrevista para 'Día D' al exfutbolista Juan Carlos Bazalar. Es uno de los más grandes, quien ha pasado por todos los clubes del Perú. Juan Carlos estaba pasando por un cuadro de cáncer al estómago. Cuando voy a la casa de Juan Carlos, su esposa "Chichi" Aróstegui, tenía una perrita".

"La perrita es muy linda como Pipoca. Mi 'Roxy' la voy a preñar por un tema de salud. Yo por lo general regalo a los perritos porque me gusta saber de su vida. Si quieres te regalo uno. Yo realmente pensé que no se iba a acordar. Luego de un tiempo, me dice, mañana nace tu perrita", dijo emocionado el famoso chiclayano.

¿Por qué se llama Pipoca?

También, Díaz nos indicó que le pusieron Pipoca a su mascota por la palabra 'canchita' en portugués.

"Empezamos a pensar en un nombre y mis hijas sacaron los nombres más raros del mundo. Entonces, dije por qué no le ponemos canchita en portugués. Ahora todos en casa, la llamamos más Pipo que Pipoca. La gente piensa que es macho (risas)", agregó.

Consejos para los dueños de mascotas

Finalmente, el dueño de Pipo compartió unas emotivas palabras para todos lo que tienen un animalito en casa.

"Chicas Wapas y chicos Wapos, lectores de Wapa.pe, quiero agradecerle a Mere por esta entrevista. Para mi es un placer poder hablar del amor a nuestras mascotas. El cariño que nos da un perrito es incondicional, no lo defraudemos ni decepcionemos, no lo maltratemos y seamos generosos con ellos. Ellos nos ven como sus papás", dijo Fernando.

Wapa, si quieres conocer más sobre Fernado y su perrita Pipo. Y todas las travesuras que ha hecho en casa y la dinámica que hicimos. ¡No te pierdas la entrevista completa!