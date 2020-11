Christopher Gianotti denuncia amenazas tras criticar a PNP en marchas

Con pantallazos en mano, Christopher Gianotti denunció que está recibiendo amenazas tras criticar el accionar de la policía en la marcha nacional contra la presidencia de Manuel Merino.

“He estado denunciando los actos que sucedían en la protesta, desde un comienzo me mostré opositor de lo que estaba haciendo el Gobierno (...) Hice una crítica de lo que sucedió en Lima. Mencioné que la policía era una organización blindada para delinquir por la gran cantidad de coimeros y corruptos”, indicó en su red social.

Es ahí donde procedió a mostrar las amenazas que viene recibiendo por haberse pronunciado sobre la crisis política que sufre el Perú.

“Como perros que dices que somos cuídate Gianotti. Tu familia pagará la consecuencia de tus actos”, se puede leer en un mensaje que le envió el usuario llamado Daniel Javier Sucasaire.

Christopher Gianotti pide garantías para su vida

Asimismo, procedió a pedir garantías para su vida, pues siente que tanto él como su familia corren peligro ante las contsnates amenazas.

“Son delincuentes. No tengo miedo y no me voy a callar, no me van a amedrentar. Mi familia y yo estamos haciendo las cosas bien. La generación del bicentenario nos abrió el cerebro por completo", señaló.