Lorena Álvarez criticó a influencers que callaron ante crisis en el país

La periodista Lorena Álvarez habló sobre lo importante que es la participación ciudadana en la política, por lo que expresó que los influencers también debe estar involucrados con la situación que está pasando el Perú. Resaltó que deben colaborar con otorgar información de coyuntura a sus seguidores y seguidoras.

También habló sobre cómo fue su labor de periodista después de los lamentables sucesos que ocurrieron durante las marchas, después de la lamentable represión policial.

“Han sido momentos tristes porque se tuvo que llegar a dos personas fallecidas y casi un centenar de heridos para tomar una acción realmente desde la clase política. Creo que no tendrían que generarse muertos para poder respetar y escuchar al ciudadano, menos aún de los políticos cuyo poder emana del pueblo.

En esa línea me parece que es muy triste y coincido con que es un luto nacional. Como periodista teníamos una cita con la historia que hablaba de una ciudadanía que se levantaba y que no estaba dispuesta a negociar sus principios" indicó Lorena Álvarez al diario La República.

¿Qué opina sobre los influencers que no opinaron sobre la situación del Perú?

Cuando se le consultó acerca del papel que tuvieron los influencers en estos días, ella reveló que no existe justificación para no opinar sobre ello.

"Es una postura cómoda decir “yo no opino de política porque no soy experto”, pero ¿eres experto en dermatología para hacer recomendaciones sobre qué cremas usar?, ¿estudiaste maquillaje para hacer tutoriales? ¿o solamente cuando te pagan opinas? Entonces como no hay nadie que te pague no tienes nada que decir al respecto", expresó.

Lorena Álvarez finalizó diciendo que muchos influencers terminaron demostrando que solamente hablan si existen plata de por medio.

"Además, si algo no sabes lees o preguntas. No tienes que tomar una postura, pero si tienes que colaborar dando información y estar a la altura de las circunstancias porque este país es tuyo también. Han demostrado que, si no les pagan, no opinan", añadió.