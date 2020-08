Lorena Álvarez: “¿Qué está pasando en los cementerios, quién supervisa?” | VIDEO

La periodista de ‘Latina’, Lorena Álvarez mostró su molestia al ver cómo muchas personas tienen reuniones en los cementerios para darle el ‘último adiós’ a sus seres queridos.

“Cada uno despide a sus seres queridos como uno quiere, pero estamos en un contexto de pandemia, donde está prohibida cualquier tipo de reunión social (...) No podemos permitir este tipo de reuniones. ¿Qué está pasando en los cementerios, quién supervisa?”, mencionó la periodista durante su programa.

Tras decir estas, la conductora de televisión recordó a un familiar suyo, de quien no se pudo despedir:

“A mí me tocó perder un familiar por covid y saben que, no me pude despedir, no nos dejaron entrar al cementerio, el féretro entró solo. Entró al crematorio solo y nosotros estábamos en la puerta, con la reja cerrada”.

“Mi abuelo entró solo y salió en una urna, entonces sí me indigna ver estas imágenes donde entran hasta 40 personas a una celebración. No puede ser posible. Ahora la gente entra (a los cementerios) y no pasa nada”, finalizó Álvarez bastante indignada por la situación.

En los últimos días se ha podido ver cómo peruanas y peruanos despiden a sus familiares, (algunos víctimas de covid-19) en reuniones y celebraciones con familiares y amigos.

Cabe mencionar que el Estado Peruano ha prohibido toda clase de reunión para evitar la propagación del coronavirus.