Ivana Yturbe sorprendió al compartir un momento cariñoso con Beto Da Silva

Ivana Yturbe y el jugador de Alianza Lima, Beto Da Silva, se muestran más cariñosos que nunca en sus redes sociales, sobre todo en las de la modelo. Tras confirmar que retomaron la relación, el pasado 5 de noviembre, la joven pareja no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram momentos cariñosos.

“Estoy muy feliz. Estoy pasando por un momento superlindo, de verdad que yo creo, que nada, toda mi vida privada la quiero mantener en privado y nada la verdad que estoy muy bien”, dijo en su momento la integrante de Esto es Guerra.

En esta ocasión, la modelo e influencer decidió gritar su amor por el delantero peruano y publicar un momento íntimo con una linda imagen de ellos echados en la cama.

“A marmotear”, publicó Ivana en sus historias de Instagram junto a varios corazones.

Ivana le deseo lo mejor a Mario Irivarren

Como se recuerda, Ivana Yturbe tuvo una relación de idas y venidas con Mario Irivarren, pero desde hace meses que los jóvenes están rehaciendo sus vidas separados. En su momento, la modelo indicó que espera que su ex conozca a la mujer ideal para él, dejando en claro que ella ya volteó la página.

Por su parte, Mario expresó a un medio local que con Yturbe ya la tenían que clara: “que juntos no funcionaban”.

“No, no, fuera de bromas, no. Ivana y yo la tenemos clara. Terminamos porque nos dimos cuenta que no funcionábamos como pareja y nos iba mejor como amigos, y es chévere quedar en buenos términos”, afirmó el también influencer.