Hijo de Arturo Peniche celebra el nacimiento de su segundo bebé

Brandon Peniche, hijo del famoso actor de telenovelas, Arturo Peniche, conmovió al revelar que su segundo bebé nació luego de un arduo trabajo de parto de su esposa Kristad Cid.

¡Ya nació! 🎉👶🙌

¡En enlazamos con nuestro querido @BrandonPeniche para que nos platique todo sobre el nacimiento de su nuevo bebé! #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/s6Vhbwbbrl — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 12, 2020

Hijo de Arturo Peniche lloró tras el nacimiento de su bebé

El conductor contento confesó durante el programa Venga la alegría, que su menor nació el 11 de noviembre en medio de una emoción indescriptible como padre.

“Muy feliz, pues ya nació el baby. Nació a las 11:20 de la noche y Kris la verdad es que una guerrototota, fueron 16 horas de labor de parto, fue natural como ella quería”, indicó el presentador.

“Lloramos mucho, no sé por qué, pero con Alessia no me pasó eso, no sabía a qué iba y ahora que soy papá es el gran amor desbordado que sientes por un hijo. Nada más lo vi y me puse a llorar con un sentimiento espectacular”, confesó Brandon.

A su vez, el actor contó a quién se parecía su pequeño y cómo se encontraba su esposa:

“Todo increíble, está divino. Se parece a Kristal, ella está muy bien y está un poquito adolorida porque ya el tema de la anestesia se le está quitando al cien, pero está muy bien, muy animosa y feliz. Pesó 3 kilos con 50 gramos, midió 51 centímetros y nació a las 11:20 de la noche”, sostuvo el joven.

¡Ya nació el bebé de nuestro querido @BrandonPeniche! 🙌🏻🎊👶



¡Muchísimas felicidades de parte de tu familia de #VLA! 🎉📺 pic.twitter.com/dqju8u9jlY — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 12, 2020

¿Arturo Peniche ya conoce a su nieto?

A Brandon Peniche durante la entrevista confesó que el galán de melodramas aún no conocer a su nieta, pero lo conocerá por una viodellamada: “Hicimos videollamada en un chat familiar que tenemos, mi papá no lo conoce todavía y le vamos a marcar. Muy emocionados, no estaban preocupados, pero ansiosos porque ya eran muchas horas de parto y todos me mandaban mensaje”.