Macarena Gastaldo revela detalles de su relación con Luis Advíncula

La modelo argentina Macarena Gastaldo no dudó en hablar sobre el fugaz romance que tuvo con el futbolista Luis Advíncula. La artista confirmó que pasó buenos momentos con el seleccionado, pero también tuvieron situaciones complicadas.

“Tuve buenas palabras, pero creo que fue por las puras porque no me habla. Se molestó y me bloqueo porque conté algo que tenía guardado hace dos años, quizá debí negarlo, pero no podía porque salieron algunas pruebas”, expresó a Trome.

Cabe mencionar que Gastaldo afirmó que jamás quiso lucrar con la información que dio acerca de Luis Advíncula.

“Me parece absurdo que se enoje por algo así. Estuve dos años cuidándome, lo pude haber sacado hace tiempo, pero no lo hice porque no me interesaba hacerlo. Lo habría dicho en el momento que tenía fotos, ahora ni tengo fotos, aunque si busco puedo encontrar y también conversaciones”, añadió.

Macarena también recalcó que se sintió incómoda cuando hacían comparaciones.

Macarena Gastaldo sí estuvo enamorada de Luis Advíncula

La modelo de nacionalidad argentina también contó que el tiempo que estuvo con el deportista sí se enamoró de él.

NO DEJES DE MIRAR: Anahí de Cárdenas lanza emotiva canción sobre su lucha contra el cáncer

“Sí, estuve enamorada y lo quería. Lo quise mucho, lloré por él. Lloré porque las cosas se terminaron, él estaba allá (España) y yo aquí. Teníamos caminos cruzados”, expresó al medio mencionado.