Pamela Franco a Christian Domínguez: “Eres un hombre increíble y admirable”

Pamela Franco emocionó a Christian Domínguez con un conmovedor mensaje, el cual fue difundido a través del magazine En boca de todos.

El cantante estaba dando una entrevista al mencionado programa, mientras mostraba las instalaciones del local que recién estaba inaugurando en el distrito de San Miguel, cuando los conductores lo interrumpieron para sorprenderlo.

En preciso instante apareció en un video Pamela Franco, integrante de Alma Bella, en el que expresaba el gran amor que siente por su pareja y orgullo.

"Mi amor, te amo mucho, lo sabes porque todos los días te lo repito desde que nos levantamos. Y quiero que sepas que eres un hombre increíble, admirable, y yo te admiro, y me enamora eso cada día más de ti. Estoy contigo siempre, en las buenas y en las malas, y sabes que me tienes para siempre. Te amo, mi amor bonito", se le escucha decir a la artista.

Tras escuchar estas palabras, Domínguez se quebró y recordó los días difíciles que pasaron a raíz de la pandemia del coronavirus.

Christian Domínguez nombre a sus padrinos a los hijos de Karla Tarazona

Sorprendió la presencia de los hijos de Karla Tarazona en la inauguración del nuevo local del chifa. Los niños fueron nombrados padrinos y tuvieron la labora de romper el champán.

"Esto es lo último que se me puede haber ocurrido. Gracias, de verdad muchas gracias, era lo último que se me hubiera ocurrido es que me traigan a ellos que tanto los quiero, y quiero que sepan que todo esto es también para ellos. Voy a intentar siempre estar a su lado y ser el mejor padre del mundo... Me faltó mi hija, mi reina, mi Camila, pero está en el colegio yo lo entiendo. También te amo mucho", manifestó muy conmovido