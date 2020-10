Patricia Reyes Spíndola, actriz de Televisa reveló su secreto mejor guardado

La actriz Patricia Reyes Spíndola mostró un poco de su intimidad a la prensa, al dar una entrevista al portal TV Notas, donde contó algunos secretos de su vida privada, además de hablar de su trabajo a lo largo de estos años en Televisa.

“Nací aquí en la CDMX, pero siento que tengo sangre oaxaqueña, ya que íbamos muy seguido de niña, pues mi abuelo, don Rafael Reyes Spíndola, a quien le decían El Padre del Periodismo en México, porque era el dueño del diario El imparcial, era de Tlaxiaco, Oaxaca. Incluso allá hay un bulevar que lleva su nombre. Y del lado de mi mamá, mi abuela era de Tampico", mencionó.

Actriz con ideas revolucionarias para las mujeres

Patricia Reyes tiene 67 años, pero desde muy joven supo que la idea de casarse no estaba entre sus planes y menos el tener hijos, no obstante, nunca ha estado sola, pues desde hace 27 años tiene una relación estable.

“Siempre he sido muy familiar y he tenido parejas con las que he durado mucho tiempo, siete años con una, luego 12 y ahora 27. Me gusta cocinar, tengo animales en casa, tengo tres perros, dos tortugas, un cotorro, y además tengo una vida familiar muy completa, por eso les agradezco al universo y a Dios", indicó.

¿Cómo empezó en la actuación?

Si bien sus padres querían que estudie otra cosa, la actriz desde muy pequeña demostró sus actitudes histriónicas, por lo que sus padres le dieron el voto de confianza y fue todo un acierto, ya que tiene años de trayectoria en esta carrera.

“Desde los 5 o 6 años tuve muy clara mi vocación de ser actriz; cada que era mi cumpleaños les pedía hacer una obra de teatro. Mi abuela me hacía mi escenario y todos mis invitados se tenían que soplar mis obras", aseveró.

Patricia Reyes Spíndola es una sobreviviente del cáncer

Así como la actriz puertorriqueña, Adamari López, la mexicana de 67 años también es una luchadora que venció al cáncer de mama. Se le detectó en el 2011, y aunque en un inicio pensó que la parca se la llevaba, venció la batalla.

“Pensé en mi madre, que tenía 86 años, y después tuve la sensación de culpa, porque hice sufrir a mi pareja y a mis hermanos, ya que me lo guardé por siete meses; pero me lo detectaron a tiempo... Muchas cosas, les doy las gracias a todos mis amigos que estuvieron ahí conmigo, aprendí que la mente atrae lo que piensa; en las noches meditaba en compañía de mi pareja. Aprendí que el conocimiento que adquirí sobre este padecimiento lo debo transmitir a los demás y que las mujeres lo vivan como yo lo hice", finalizó.