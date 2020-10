Yadhira Carrillo sobre Lety Calderón: “Mi casa es su casa”

Contrario a todo lo que se ha leído y por las declaraciones de Leticia Calderón sobre Yadhira Carrillo, se pensaría que estas actrices están en guerra, pero la segunda afirmó que no hay rencillas entre ellas.

Carillo visitó el Reclusorio Norte de la capital mexicana para ver a su esposo, el abogado Juan Collado, quien está encarcelado desde julio de 2019, acusado por delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude.

La recordada actriz de ‘La otra’ no dudó en responder algunas preguntas, entre las que mencionaron a Leticia Calderón, exesposa de Juan Collado y madre de sus dos hijos, según lo que se escuchó en el programa radiofónico Todo para la Mujer.

¿Qué dijo Yadhira Carrillo de Leticia Calderón?

La artista y empresaria negó rotundamente estar enfrascada en una pelea con ella y afirmó que tiene una relación de respeto con Leticia y sus hijos, Carlo y Luciano.

“Nos llevamos bien, todo bien. No tengo la mejor idea de lo que está sucediendo (con su vida). Todo es una relación lejana porque no nos vemos nunca, pero con mucho respeto”, reveló Carrillo.

Estas declaraciones contrastan con las que dio hace una semana, cuando le consultaron acerca de la decisión de Leticia de vender su departamento en Acapulco porque necesitaba dinero.

La empresaria al inicio indicó que no tenía comentarios sobre el tema, pero ante la insistencia optó por decir lo siguiente:

“No es gente que esté en mi vida. No conozco su vida, no sé de qué se trata. No tengo ningún comentario”.

Leticia Calderón contradice las declaraciones de Yadhira

La también actriz de Televisa en varias ocasiones ha desmentido los comentarios de Yadhira sobre la relación de Juan Collado con sus hijos.

“Por primera vez lo voy a decir y nunca había hecho declaración acerca de esto. Pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen cosas”, dijo Leticia en octubre.

“Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use'. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todos los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto”, añadió.