Chantal Andere da positivo a COVID-19 y envía mensaje a sus seguidores

La reconocida actriz y cantante mexicana, Chantal Andere, reveló en horas de la mañana que dio positivo a coronavirus, enfermedad que al parecer contrajo durante su participación en el reality show de Univisión, Tu cara me suena, donde también se confirmaron tres casos, entre los que resalta su compatriota, Sandra Echeverría.

La artista de 48 años compartió a través de sus redes sociales, donde indicó que no ha tenido más síntomas más que la tos casi imperceptible, pero que debe guardar reposo para prevenir cualquier eventualidad.

“Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID, como varios de mis compañeros (en Tu cara me suena) desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, sólo una tos casi imperceptible, afortunadamente", comentó en un video publicado hace unas horas en su red social.

Con el contagio de Chantal, resultan cuatro los contagiados en la producción de Univisión, Tu cara suena, ya que también se ha confirmado en los artistas Llane, Melina León y Sandra Echeverría.

Estos son los contagiados en la producción de Univisión

El primero en presentar síntomas fue el cantante colombiano Llane, quien fue diagnosticado asintomático y por medidas de seguridad se decidió que su participación sea de manera remota.

Por su parte, la cantautora puertorriqueña, Melina León, contó que también se contagió del virus mortal. “La producción de Univisión ha sido muy estricta con los protocolos. La semana pasada nos hicieron la prueba dos veces y aunque salí negativa en ellas, este fin de semana (tercera prueba) salí positiva”.

La misma artista reveló que se sintió asfixiar desde que caracterizó a Alejandra Guzmán, pero pensó que era algo en el aire que la estaba afectando.

Al igual que Chantal, esta misma semana Sandra Echevarría, comunicó que también tiene esta enfermedad mediante un mensaje de Instagram.

“Tuve algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve. Y si se siente algo de asfixia, pero mis niveles de oxigenación están súper bien. Debilidad y un poco de taquicardia. Dentro de todo me siento afortunada de no sentir nada grave por ahora”, explicó sobre el diagnóstico que recibió el pasado martes.

Medidas que ha tomado el programa

Tras conocerse el positivo de Chantal Andere, el presentador Rafael Araneda confirmó que el programa se iba a suspender hasta que se normalicen las condiciones y ya no exista riesgo para los participantes.

“Univisión y el equipo de producción de Tu Cara Me Suena han tomado la determinación de poner en pausa el programa, por lo tanto, la emisión de este domingo y las futuras emisiones quedan en pausa hasta que estemos en una situación normalizada”, comentó en entrevista con Despierta América.

En esta competencia participan Chantal Andere, Sandra Echeverría, Llane, Melina León, Gabriel Coronel, El Dasa, Francisca Lachapel y Pablo Montero. En el jurado están los cantantes Jesús Navarro y Kany García, así como las actrices y cantantes Angélica Vale y Charytín. Tu cara me suena es conducido por el conductor Rafael Araneda y la actriz Ana Brenda Contreras.