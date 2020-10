Itatí Cantoral revela cómo se enteró que Eduardo le era infiel con actriz

En medio de una entrevista, Itatí Cantoral recordó cómo se enteró que Eduardo Santamarina le era infiel con Susana González. Como se recuerda, la actriz decidió divorciarse del actor en el 2004 en medio de rumores de una infidelidad con la actriz Susana González. Y aunque ambos señalaban en su momento que su noviazgo inició después del divorcio de Eduardo con Itatí, la recordada Soraya decidió romper su silencio en el programa El minuto que cambió mi destino.

Itatí Cantoral terminó sorprendiendo al contar detalles de cómo se enteró de que le eran infiel.

Cabe indicar que la pareja se casó en 1999 y en el 2003 tuvieron a sus gemelos. Todo se suponía que era felicidad, hasta que Itatí descubrió que Eduardo Santamarina tenía una relación extramatrimonia con la actriz Susana González, en ese entonces ambos eran protagonistas de la telenovela Velo de novia.

“Cuando yo me enteré, ya sabían todos en Televisa, Juan Osorio, Niurka, todos, qué horror porque estaba él (Santamarina) haciendo justo una telenovela con Susana González", contó.

Asimismo, recordó que no se le dio tanta atención a lo que ocurría con ellos porque la prensa estaba más enfocada a la separación de Juan Osorio y Niurka Marcos, quien le fue infiel al productor con Bobby Larios

“Toda la prensa estaba con este asunto de Niurka y Juan que se estaban separando y pues como que lo de Eduardo y Susana se estaba diluyendo”, explicó.

¿Itati Cantoral cómo se dio cuenta de la infidelidad de Eduardo Santamarina?

Itati Cantoral contó que empezó a sosprechar de la infidelidad cuando Eduardo le pidió que ya no lo acompañara al set.

"Llegamos a diciembre, y yo dije: 'No, esto ya está muy raro', porque Eduardo comenzó a decirme que no quería que lo acompañara. Yo siempre lo acompañaba, y yo por qué no, como esposa de albañil, le llevaba hasta su itacate a su corte a comer. Le llevaba la comida hecha por mí. Y él ya no quería pues ya andaba con la Susana González", explicó.

¿Quién le contó a Itatí Cantoral de la infidelidad de su esposo?

"Como yo entré a trabajar a Televisa muy chiquita, la señora que estaba para darte los camerinos me conocía de hace mucho tiempo. En ese momento, llamabas a los camerinos, no existían celulares y te lo pasaban. Entonces, cuando hablé al camerino, me lo dice la del camerino: 'Ay señora, no sé ni qué decirle, pero es que se meten al camerino'. Todo Televisa lo sabía", contó.

Itati Cantoral y el día que decidió encarar a Susana Gonález

Itati Cantoral contó que después de la separación, la actriz de La mexicana y el güero y su colega se encontraron en el gimnasio. Al ver que González le rehuía, ella decidió acercarse.

“Fíjate que me encontré a la Susana González en un gimnasio, hace muchos años, ellos acababan de terminar y se fue corriendo porque yo creo que pensó, con la fama que tengo, así de súper agresiva, igual y dijo: ‘qué tal que me cachetea’, no sé pero yo vi que se fue corriendo”, señaló Itatí, quien se terminó acercando a la actriz.

“Después la alcancé y le dije: ‘hola’. Total, se puso a lado mío, en una corredora (…) yo jamás me hubiera imaginado ese evento y ella me empieza a contar su versión de las cosas y la empiezo a notar súper triste, empieza a llorar y es justamente cuando tiene a su primer bebé. En ese momento, nos hicimos amigas”, aseveró.

Finalmente señaló que su divorcio no es culpa de nadie, solo pasó.

“No es por la culpa de nadie y no es por la culpa de las mujeres. También me di cuenta de que ella se equivocó y le costó mucho trabajo reponerse (…). Es una excelente mamá y eso también lo sé. Es una buena mujer que se equivocó y le fue mal”, dijo Cantoral, quien hoy en día tiene una buena relación con Eduardo Santamarina.