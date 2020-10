Integrante de Menudo: “No fui el único que sufrió abuso sexual”

Ángelo García, uno de los exintegrantes de Menudo, se pronunció sobre la serie Súbete a mi moto. El artista se sumó a las voces que indican que la producción no cuenta la verdadera historia de la agrupación, pues a su parecer han dulcificado situaciones como el abuso laboral, la explotación, la violencia física y el agravio sexual.

Cabe recordar los cantantes René Farrait, Ray Reyes y Jonathan Montenegro fueron los primeros en levantar su voz de protesta, señalando que no se puede hacer una serie teniendo solo un testimonio, el de Edgardo Díaz, creador de Menudo.

Esta vez le tocó hablar a Ángelo García, quien ingresó a Menudo en 1988 hasta 1990. Él denunció los abusos de los que fue víctima Edgardo Díaz y sus colaboradores.

“Salí de Menudo a los 15 años, como 12 años me tardé en poder superar todo lo que me había pasado, pero yo no voy a revelar nombres porque yo no estoy emocionalmente ni mentalmente preparado para lo que puede venir después de revelar algo así, pero lo que sí te puedo revelar en mi caso, es que Edgardo Díaz no me abusó sexualmente, fueron amigos, personas cercanas a él. Estoy seguro de que no fui el único que sufrió abuso sexual y por muchos años yo cargué dentro de mi espíritu y dentro de mi alma un sentido de culpabilidad: 'qué fue lo que yo hice que me causó sufrir eso”, señaló a Ventaneando.

Asimismo, indicó que a sus cortos años sufrió de largas jornadas de trabajo, mala alimentación y estrés. Además, contó que casi pierde la vida tras sufrir una apendicitis.

"Nos hacían trabajar enfermos, con fiebre. (En la serie) no compartieron lo que en realidad pasó con la apendicitis", indicó.

¿Qué dijo Ray Reyes sobre Súbete a mi moto?

Ray Reyes, de 50 años, también se pronunció sobre la cobtroversial serie, pues a su parecer no es lo que vivió cuando tenía 14 años.

“Con honestidad, sin miedo y sin sentido de buscar protagonismo o dañar la historia de Menudo, que tanta gloria dio a mi país, que me dio mi carrera, de comer y de la cual me siento orgulloso y agradecido de haber pertenecido. Pero…¿y esta serie?…lo sospeché desde un principio, como decía el Chapulín Colorado. Mi gente, no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes. He visto varios capítulos y está alejada de la realidad”, señaló a Agencia Reforma.

Asimismo, resaltó que no se puede hacer la serie de un grupo sin el testimonio de los protagonistas.

“¿Quién le narró a los escritores de esta serie nuestra parte de esto? Es el punto de vista de Edgardo Díaz, muy válid. Pero, ¿y quién me preguntó a mí lo que yo viví o lo que sentí en ese momento?, ¿mis frustraciones, alegrías y sacrificio? ¿la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y la presión a esa edad? ¿las cosas hermosas y horribles que viví? ¿Por qué no contamos las cosas como son? Todo lo bueno y todo lo no tan bueno. Se busca productor”, resaltó.

¿Qué dijo René Farrait de Súbete a mi moto?

René Farrait no pudo contener su rabia tras ver la serie de Menudo y señaló: “¡Qué montón de mierda! ¡Historia falsa hasta el último detalle, contada desde el lado de una persona enferma y abusiva! Y todo el mundo lo sabe. ¡La audacia! Esto me revuelve el estómago. Las leyes del universo / karma. Nadie es una excepción…Tick tock”.

“Realmente me dan ganas de vomitar…Muy pronto se sabrá la verdadera historia . Esto que acaba de salir ayer en Amazon Prime Video es una comedia muy lejos de la realidad. Tick tock tick tock tick tock… Menudo Family. Súbete a mi moto. Ya viene la verdadera historia. Y no justamente es más lo bueno que lo malo. Cínico, enfermo, abusador, hijo de puta”, acotó.