Eduardo revela que tuvo COVID-19 y le envía mensaje a Itatí Cantoral

Tras confirmarse que Itatí Cantoral había dado positivo al test de coronavirus, Eduardo Santamarina no dudó en enviarle un mensaje solidario a la actriz al ser consultado sobre el tema.

Sin embargo, lo que terminó sorprendiendo más es que el actor confesó que también había contraído la COVID-19. Al igual de sus gemelos, Eduardo y Roberto.

Eduardo Santamarina señaló que prefirió no informar a nadie al respecto hasta estar recuperado.

“Eduardo y Roberto tuvieron. Los que siguen en saldo blanco son Mayrín (Villanueva, su pareja), Sebastián, Romina (hijos de Mayrín con Jorge Poza) y Julia (hija de Santamarina y Mayrín)”, contó Eduardo al programa Sale el Sol.

Como se recuerda, Eduardo Santamarina e Itatí estuvieron casados, producto de esta relación nacieron Eduardo y Roberto.

“A mí ya me dio. Tuve COVID hace como dos meses, más o menos”, contó.

“Fui asintomático, prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca”, acotó.

Itatí Cantoral tiene coronavirus. ¿Qué dijo Eduardo Santamarina?

"No he hablado con Itatí, pero sé que está bien por mis hijos. Deseándole pronta recuperación", señaló Eduardo Santamarina en otra entrevista para el programa Suelta la sopa.

Además, rechazó los rumores que indican que la actriz fue quien contagió a sus hijos de COVID-19.

El mexicano aseguró que sus gemelos se contagiaron hace mucho tiempo. Luego siguió él y después Itatí.

Eduardo Santamarina habla de la muerte de la mamá de Itatí Cantoral

Además, se refirió a la muerte de la madre de Itatí, a quien conoció por mucho tiempo. "Ha sido momentos difíciles para la familia Cantoral", señaló Eduardo Santamarina.

“Estuve en su casa con sus hermanos... fue un momento muy doloroso para todos. (Ella) ya está descansando. Yo soy de la idea de que ya cuando dejas este mundo estás en una mejor vida. Era una señora muy apasionada y también don Roberto (Cantoral) que en paz descanse”, concluyó el actor, quien señaló que estuvo con ella en esos duros momentos, como correspondía, por tratarse de una segunda madre para sus hijos.