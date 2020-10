Cielo Torres defiende a Yahaira Plasencia de detractores

Cielo Torres se refirió a los detractores de Yahaira Plasencia, quienes no han dudado en burlarse de la cantante y Jefferson Farfán por su supuesta ruptura. Incluso, han señalado que la salsera dependía de su apoyo económico para sacar adelante su carrera musical.

Ante ello, aunque trató de ser bastante cauta, le brindó su apoyo a la salsera.

"Sé que Yahaira va lanzar un nuevo tema de la mano de Sergio George. Yo no sé qué tanto, su novio le daba o invertía en su carrera musical, quizás era su socio. Pero yo creo que nosotras (las mujeres) somos capaces de asumir solas las cosas y lo digo por experiencia propia, así que tenemos la capacidad de poder hacerlo. Si ella lo quiere hacer sola, sí podrá salir adelante", dijo la cantante.

Cabe resaltar que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán no han confirmado la ruptura de su relación.

Cielo Torres y su mensaje reflexivo a las mujeres

Cielo Torres hizo una alto a sus proyectos para dedicar un reflexivo mensaje a las mujeres. Además decidió plasmarlo en su reciente tema musical “Te dejo libre”, el cual grabó en plena pandemia.

"Esa canción habla de una relación que termina, pero al mismo tiempo de una mujer que no se derrumba, a pesar de que ya no sigue con su pareja sigue con su vida. Esta no es la típica canción de desamor, donde la mujer dice: ‘me voy a morir’ y más bien conserva su dignidad en todo momento, eso no quiere decir que no sufra por amor", refirió.

“Te dejo libre” es una composición de Walter Salazar y paradójicamente Cielo la interpretaba cuando era parte de la agrupación femenina de cumbia “Agua Bella”. Sin embargo, ahora más madura como mujer y profesional, la presentará en salsa y con nuevos arreglos musicales.

Cielo Torres celebra que las salseras sigan vigentes a pesar de la pandemia

“El día que vuelva a subir a un escenario con público en vivo, va ser muy emocionante. Creo que muchos de mis compañeros estamos esperando ese momento tan especial y espero que se de pronto. Por eso, sigo trabajando y presentando nuevos tema”, comentó Cielo, a quien le agrada mucho que el género salsero femenino en Perú se mantenga fuerte y vigente pese a la pandemia porque eso le permite seguir creciendo.

'Te dejo libre' en versión salsa estará disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales.