Leonard León confiesa que debe S/ 18 mil de pensión: "No puedo dárselo"

Luego de haberse mantenido en silencio durante los últimos meses, Leonard León admitió en señal abierta la deuda de S/ 18 mil que mantiene pendiente por la pensión de alimentos de sus hijos con Karla Tarazona.

Leonard León responde por qué no paga la pensión de alimentos a Karla Tarazona

El cantante decidió pronunciarse luego de haber sido criticado por su responsabilidad como padre durante la pandemia.

Ante ello, Leonard se presentó en el programa 'Mujeres al mando' y confesó que no ha llegado a abonar el monto que le debe a la madre de sus menores por la crisis sanitaria que vive el país, pero se comprometía a realizarlo en un futuro.

“La situación de los músicos es incierta, el monto que ella (Karla Tarazona) asegura que le estoy debiendo, yo no digo que no es cierto, pero se tiene que entender que los músicos no están ganando lo que ganamos antes”, indicó.

Además, agregó: “He ido depositando lo que yo puedo, de acuerdo a mis posibilidades y mis situación actual. Me estoy reinventando y lo poco que gano yo aporto. Yo en ningún momento estoy diciendo que no voy a pagar la cantidad de que ella está hablando”.

Al finaliza, contó el motivo por el cuál no ha llegado a cumplir con su deber: “Yo en ningún momento estoy evadiendo el pago, no es que no quiera, no puedo. La vida que tengo hoy en día no es la misma que tenía hace siete meses, mis ingresos económicos cambiaron y tiene que entenderlo”.

Leonard León demandará a Karla Tarazona

Hace unos días, el intérprete durante una entrevista sorprendió al comentar que demandaría a su expareja y madre de sus pequeños por difamarla ante la deuda que mantenía por pensión de alimentos.

“Ese tipo de pruebas se habla en los tribunales, una vez que tenga una prueba concreta, se hablará. No, todavía (he podido ver a mis hijos), pero cuando tenga las pruebas suficientes yo tendré que hablar, porque se tiene que hacer, porque con todo lo que se dice el que queda mal es uno!, indicó.

"Yo estoy seguro de lo que soy, de mis responsabilidades y para adelante nada más", manifestó al no querer ahondar sobre el tema.