Ethel a Yahaira Plasencia por Farfán: "Si no te oficializa, no es para ti"

Ethel Pozo sorprendió al pronunciarse sobre Yahaira Plasencia, para enviarle un consejo tras comentar que Jefferson Farfán nunca la oficializó en una relación.

Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel dejó un contundente mensaje en su programa, manifestándole que no debería retomar su acercamiento con el jugador si no le daba su 'lugar'.

“Como mujer he aprendido que si un hombre no te oficializa no es para ti. Yo lo que ha querido decir es que a Yahaira cuántos hombre aquí y en el mundo no quisieran llevarla de la mano”, indicó la conductora.

Después de su controversial mensaje, acotó que no era un consejo directo para Yahaira Plasencia, sino en manera general durante un romance.

“Si ella está esperando cuatro años, ella, tú o yo, no debemos esperar eso. Debemos estar con alguien que nos quiera y nos luzca”, agregó.

“Yahaira es una mujer bella, talentosa quien como tú merece ser llevada de la mano. No es un consejo para ella, es para mi, para todos”, volvió a reafirmar su postura.

Otra declaración que asombró fue la Janet Barboza, quién lamentó que Yahaira Plasencia siga esperando una oficialización y hasta cuestionó su autoestima.