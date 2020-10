Melissa Klug responde tras ser acusada de deber más de S/. 175 mil

Melissa Klug se pronunció luego de la denuncia pública que se difundió en su contra por una supuesta deuda pendiente que debe pagar de más de 175 mil soles por alquiler de un local ubicado en el distrito de San Borja.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre la denuncia en su contra?

Por medio de una entrevista que le realizó un medio local respondió sobre la denuncia que le interpusieron en la Dinincri por presunta estafa, tras ser señalada como dueña de un empresa que se especializaba en uñas.

"Yo no tengo nada que ver en eso, él alega sin fundamentos su demanda porque no firmé el contrato, no tengo nada que ver en los problemas que tenga con mi socia", indicó al Trome.

A su vez, la joven incómoda refutó al abogado, quién manifestó en su momento, que si bien no sería la dueña, se habría coludido con su socia para desvincularse e incurriría en una falta.

"Este señor está aprovechándose porque soy la figura pública. Definitivamente está procediendo mal, sin argumentos, entonces lo que me queda es contrademandar porque me está difamando y manchando mi nombre".

Agregó: "Él tiene que resolver ese tema con las personas que firmaron el contrato, no conmigo, ellos tienen procesos legales y me quiere involucrar por el simple hecho que soy conocida, está equivocado y muy mal asesorado".

Socios de Melissa Klug aceptan que no cumplieron con el pago

A través de un comunicado de prensa, Melissa Klug reveló que el contrato del salón de belleza donde era imagen fue firmado por Verónica Gutiérrez Cossio y Julio Cesar Talavera Porras.

“Como cualquier otro negocio, hemos tenido algunos atrasos de pago, pero antes de la pandemia, nunca llegamos a tener más de dos meses, siempre este se manejó dentro de nuestra buena fe a pagarla la renta a este señor, de lo cual sin embargo el propietario prevista cartas de requerimiento que nos enviaba por el no cumplimiento del pago por mes adelantado, empezó a acumular la penalidad de $100 dólares por día y nos inició un proceso judicial por el pago de las penalidades, mas no por falta de pago de las rentas”.

"Bajo estas circunstancias ha sido imposible cumplir con el pago de la renta que comprende el mes de marzo y los meses de pandemia, por lo que además el local comercial permanece cerrado, dado que no contamos con las facilidades para reabrir el mismo hasta el día de hoy”, se lee.

Asimismo, Klug pidió que no se le involucre en la denuncia: “En todo este escenario, el propietario mediante la prensa y forzando una figura penal, sin saber cuál es la intención final, viene involucrando a una tercera persona, quien es figura pública y que no guarda relación con ninguna obligación contraída con la persona de Julio Cesar Talavera Porras”.

“La señora Melissa Liliana Klug Orbegoso no ha suscrito contrato que le obligue a asumir compromisos contractuales y no sabemos cuál es la fuente legal que se viene manejando para involucrarla a nivel periodístico”, finalizó.