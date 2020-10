Janet Barboza sobre Leonard León: "Se ha divorciado de sus hijos"

Janet Barboza participó como invitada en la última edición de ‘América Hoy’ y, junto a los conductores del programa, Ethel Pozo y Renzo Schuller, hablaron sobre las noticias más impactantes de la farándula nacional.

Entre los temas que comentaron está el caso de Karla Tarazona y Leonard León, quien fue acusado por su exesposa de no pasarle la manutención para sus hijos, la popular ‘rulitos’ sorprendió al contar un episodio que le reveló su excompañera de trabajo.

“En una Navidad o cumpleaños de su hijo, no recuerdo bien, Leonard llegó a su casa llevando regalos, pero no subió a ver a sus hijos... estamos frente a un padre, aparentemente, divorciado de sus hijos”, contó la popular ‘Rulitos’.

“Bueno, tenemos que escuchar la versión de Leonard, pero, ‘antes de escuchar tu versión, Leonard, pasa el voucher, es muy fácil, pasa la foto de la transferencia bancaria’”, añadió la conductora Ethel Pozo.

Janet también opinó de Michelle Soifer y su ‘Principito’

Asimismo, durante el programa también comentaron sobre Michelle Soifer y su querido ‘Principito’, quien se mostró entre lágrimas a través de sus redes sociales.

“Pero que llore en su casa, no que lo publique, todos hemos llorado cuando un amor se va, pero nadie tiene que enterarse”, comentó Ethel Pozo sobre el tema.

Por su parte, Janet Barboza agregó: “Las lágrimas en televisión, venden”.

Leonard León reveló no puede dar lo que debe en pensión a Karla Tarazona

Tras estar en silencio por muchos meses, el cantante Leonard León confesó que tiene una deuda de S/18 mil por la pensión de alimentos de sus hijos con Karla Tarazona.

“La situación de los músicos es incierta, el monto que ella (Karla Tarazona) asegura que le estoy debiendo, yo no digo que no es cierto, pero se tiene que entender que los músicos no están ganando lo que ganamos antes”, indicó.