Rosángela se “siente increíble” al aparecer en Instagram de Selena Gomez

Rosángela Espinoza no pudo esconder su emoción al saber que apareció en el Instagram de Selena Gomez, quien tiene más de 119 millones de seguidores. La conocida ‘chica selfie’ hace unos días subió a su TikTok un clip donde se la ve bailando al ritmo de “Ice cream”, sin cruzársele por la cabeza que la artista estadounidense pudiera compartir el video desde su propia cuenta.

Rosángela aún no cree que apareció en el Instagram de Selena Gomez

La integrante de Esto es guerra indicó que ella hizo el video por diversión como muchos de los que hace y que fueron sus fans quienes le avisaron de este compartido en las redes de la famosa cantante.

“No lo puedo creer, la verdad es que estoy muy emocionada (...) es otro nivel”, comentó la popular ‘Rous’, quien, además, manifestó que se enteró de la noticia gracias a sus fans. “Me han escrito todos avisándome, no sabes la magnitud que tiene, me han escrito de Guatemala, México, Ecuador, quienes me siguen y me dijeron 'Rosángela has salido en las historias de Selena Gomez”, contó para América Espectáculos.

La ‘combatiente’ expresó sus ganas de seguir haciendo material para su TikTok, donde suele compartir coreografías con canciones de moda. “Salgo con mi pasito de ‘Ice cream’, que es un tema de ella con el grupo Black Pink”, añadió muy contenta.

Asimismo, Espinoza reveló que tiene pensado sumarse al challenge de la diva del Bronx, Jennifer Lopez. “Ahora voy a hacer el de JLo para que me repostee ¡Pero Selena Gomez, no te pases! (sic)”, exclamó.