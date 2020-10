Said Palao defendió a Ale Baigorria tras denuncia de plagio de empresaria

Ante las acusaciones de plagio de parte de la empresaria Estefania Garófalo a Alejandra Baigorria, el programa Amor y fuego, mostró unos chats donde Said Palao defiende a capa y espada a su popular ‘gringa de Gamarra’ y se atribuyó la culpa de lo sucedido.

No obstante, como se puede ver en las conversaciones con la emprendedora que denunció a la guerrera, el chico reality reconoció que él tomo como “referencia” el diseño de las zapatillas de la marca independiente, es más indicó que no hay ningún delito sobre eso, ya que no está inscrita en Indecopi.

Peluchín leyó la defensa de Said a Ale Baigorria

El conductor de Amor y fuego,Rodrigo González leyó casi toda la conversación que el modelo tuvo con la empresaria y de esta manera limpiar el nombre de su pareja.

“Sin que hayan indagado un poco antes de haber juzgado a Alejandra, ella no ha sacado ni copiado tu modelo, menos los está vendiendo al por mayor con su marca. Te cuento un poco: el modelo lo hice yo; sí, con referencia de tu modelo que está lindo, que también he visto que tu modelo es referencia de marcas chéveres extranjeras, que me parece ‘paja’ que una marca peruana nueva, emprendedora las haga, pero para acreditarte un diseño y modelo en específico tiene que ser patentado por Indecopi”, se lee.

“Estás involucrando a Alejandra en esto cuando no tiene ella nada que ver, no las ha hecho y tampoco ella las vende con su marca y eso es difamación en todo indagabas y veía que lo publicado lo hice yo”, añadió.

Said Palao advirtió a empresaria que metió con la persona equivocada

Dentro del texto que leyó ‘Peluchín’, Said Palao le señaló a la dueña de la marca de zapatillas que se metió con la persona equivocada y que hubiera buscado otra manera de resolver el inconveniente.

“Todo esto se solucionaba con escribir y preguntar a la persona ya que lo ha hecho público y se está metiendo con la persona equivocada, va a tener que demostrar todo lo que ha dicho de ella adjudicándole…”., escribió.

Finalmente, consideró que el calzado en cuestión no era de buena calidad y espera que la persona que inicio todo se rectifique de la denuncia.

“Engañar al consumidor está mal. Examine los botines, son lindos, pero de mala calidad. Espero puedan rectificarse con lo que han dicho de Alejandra porque ya está tomando las vías legales por difamación”, sentenció.