Melissa Klug tras ver a Farfán junto a sus hijos: "Dios tocó su corazón”

Melissa Klug se pronunció fuerte luego de ser consultada por el acercamiento que ha demostrado Jefferson Farfán con sus hijos.

Ante ello, la empresaria no ocultó su alegría por ver a sus menores cerca de su padre, quién vivía antes en Rusia y no solían compartir mucho tiempo con los menores.

La mamá de Samahara Lobatón compartió su felicidad con el programa de Magaly Medina, cuando le preguntaron sobre los tiernos momentos que suele exponer el jugador con sus pequeños:

"Mientras ellos (sus hijos) estén felices, mi corazón va a saltar de felicidad”.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre el fin de la relación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia?

La “blanca de Chucuito” entre risas manifestó entre bromas una frase al comentarle el reportero que el cambio de Farfán se debería por el distanciamiento con Yahaira Plasencia. “Dios tocó su corazón”.

Pero, cuando le preguntaron a Klug sobre la intérprete de 'Cobarde' prefirió mantener al margen y expresar:

“De verdad que no me interesa, no la sigo, no la veo, no me da energía. No sé, no veo nada de esas cosas”.

Ver el vídeo de partir del minuto 46:30:00