Said Palao: hermana defendió su amistad con Macarena pese a críticas

La hermana de Said Palao, Gloria Palao, no dudó en defender su amistad con Macarena Vélez pese a críticas. Incluso, señaló que la chica reality será tía del hijo que espera.

Como se recuerda, Said Palao y Macarena Vélez tuvieron una relación. Tras su ruptura, la hermana del guerrero continuó su amistad con la integrante de Esto es Guerra.

“Macarena siempre fue mi amiga y lo seguirá siendo por el cariño que le tengo y es especial para mí, por eso será tía de mi bebé y la quiero mucho, así que las demás personas que les moleste abstenerse de sus comentarios”, indicó Gloria Palao en su cuenta de Instagram.

Hermana de Said Palao habla de Macarena Vélez y el guerrero

La hermana de Said Palao señaló que el hecho que la relación entre el guerrero y la chica reality no haya funcionado, no quiere decir que ella tenga que terminar su amistad con Macarena Vélez.

“Si hubo una buena relación entre los familiares y lamentablemente la relación no funcionó, no hay ningún problema, los demás no tienen porque verse afectados. Además, las cosas terminaron bien”, remarcó.

Como se recuerda, actualmente Said Palao tiene una relación con Alejandra Baigorria.

Gloria Palao habla de la madre de la hija de Said Palao

Asimismo, Gloria Palao resaltó que lleva una buena relación con la madre de la hija de Said Palao.

“Lo qué pasa es que existe gente tan tóxica como tú que comentas, que no tiene la madurez suficiente como para comprender que una cosa no tiene que ver con la otra. Así como también mantengo una buena relación con la mamá de mi sobrina, debería ubicarse la gente como tú en tener vida y no ser tóxicos”, sentenció.

¿Qué hizo Said Palao por el cumpleaños de Macarena Vélez?

El deportista, quién generó controversia en la última edición del programa de 'Esto es guerra' por su decisión de ser parte de los Guerreros, sorprendió a su expareja en redes.

A través de su cuenta de Instagram, el hermano de Austin Palao quiso hacer público al parecer su cariño que aún mantiene por la joven tras cumplir un año más vida, pues, tuvieron un romance durante más de cuatro años.

Por ello, la figura de América Televisión le habría dado un 'like' a la reciente publicación que hizo Macarena, respaldado las emotivas palabras de agradecimiento por las personas que ama, quiénes la sorprendieron con un lindo clip.