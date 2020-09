Jossmery Toledo demandará a Fabio Agostini por vulnerar su intimidad

¡La ley lo juzgará! La modelo Jossmery Toledo no se quedará de brazos cruzados, después de la conducta del español Fabio Agostini y reveló que tomará acciones legales en contra de él.

¿Por qué Jossmery Toledo denunciará a Fabio Agostini?

La expolicía reveló que el modelo tiene un video de ella que vulnera totalmente su intimidad y que fue grabado cuando eran pareja hace tres años.

"Para mí lo que está haciendo no es un juego y yo si me voy a ir por el área legal, porque a mí no me va agarrar de tontita tampoco. (¿Existirían más videos?) Sí, por eso es que voy a poner la denuncia, porque se que él puede ventilar otros videos más y no me parece", mencionó la animadora en el programa de Magaly Medina.

Toledo también expresó que las imágenes que tiene el español Fabio Agostini fueron filmadas con su consentimiento, pero jamás autorizó que se comparta con otras personas. Por esta razón, reveló que tomará acciones legales pues su intimidad ha sido vulnerada.

"Sí sé que él grabó, que lo hizo, porque incluso ahí habla, pero yo en la vida le voy a decir que le envíe a sus amigos un video así. No esperaba eso de un hombre, porque así lo consideraba y no un patán", agregó

Jossmery Toledo mencionó que sufrió de acoso cuando estuvo en la PNP

Jossmery Toledo, expresó en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ que fue víctima de acoso cuando fue parte de la Policía Nacional del Perú. La modelo narró un poco cómo es que pasó este penoso momento con un coronel de la institución

¿Qué puedo hacer si vulneran mi intimidad?

En el Perú, el artículo 154 del Código Penal sanciona el delito de violación a la intimidad. Para denunciar un hecho así, podemos llamar de forma totalmente gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en donde nos brindarán asesoría para poder denunciar el hecho.