Tula a Javier Carmona: "Seré la última cara que veas cuando te vayas"

¡Fuerza Tula! La mañana del miércoles 30 de septiembre, la conductora de televisión Tula Rodríguez recibió una de las peores noticias de su vida: su esposo, Javier Carmona había partido de este mundo.

Así lo confirmó la producción del programa que ella conduce, ‘En Boca de Todos’.

Tula le dijo a Javier que sería el rostro de ella el último que él mirará

Hace unas semanas, Tula se presentó en el programa ‘Estás en Todas’ y contó los momentos más difíciles, pero también alegres que pasó con su esposo.

Aquí mencionó que en broma siempre le decía a Javier que sería la cara de ella la última que él miraría y así fue, según narró.

“Yo me acuerdo que siempre le decía en broma, yo voy a ser la última cara que vas a ver cuando te vayas de este mundo. Él me dice ‘¡qué mala!’ (...) Yo le decía: tú te vas a ir de este mundo y yo voy a estar allí”, mencionó Tula.

“La última vez que estuvo conectado en este mundo, yo fui la última persona que él vio”, agregó.

“Mi esposo, cuando pasa lo que pasa, pudo haberse ido directamente al hospital o la clínica porque él no estaba bien. En la ruta, cuando estaba en la ambulancia, me contaba lo que había pasado y yo le dije ‘pero hubieras ido y me hubieras llamado’. Estaba sintiéndose mal y él decía ‘es que sin ustedes yo no podía hacer nada’. Entonces eso es el matrimonio, hasta sus últimos alientos nos fue a buscar”, contó la conductora de televisión Tula Rodríguez.

Juliana Oxenford envía sus condolencias a Tula Rodríguez

Al enterarse de la penosa noticia, la periodista Juliana Oxenford utilizó su cuenta de Twitter para enviar sus condolencias a la familia de Javier Carmona y a Tula Rodríguez:

“Mis condolencias a la familia de Javier Carmona, sobre todo a su esposa Tula Rodríguez a quien no conozco, pero aprendí a admirar por su enorme fuerza y tenacidad”, escribió en sus redes sociales.

Javier Carmona padecía trastorno vegetativo irreversible

El año pasado se reveló que el empresario Javier Carmona padecía de encefalopatía hipóxica, que lo llevo al estado vegetativo. El esposo de Tula Rodríguez estuvo en cama, después de sufrir un accidente cerebro vascular hace dos años.