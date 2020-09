Juliana Oxenford indignada niega tener coronavirus

Juliana Oxenford incómoda se pronunció a través de su cuenta de Instagram para negar la información de haberse contagiado de coronavirus.

Juliana Oxenford en Instagram negó haber contraído la COVID-19

La periodista indignada alzó su voz de molestia ante el delicado tema que se contraer el virus en medio de la crisis sanitaria que se vive en el país.

Por ello, la comunicadora, quién pronto dará a luz dejó un contundente mensaje en su plataforma digital sobre lo ocurrido.

"Parece que esta pandemia ha hecho que varios alucinen, los trolls se reactiven y las mentiras se vuelvan tan constantes que -desgraciadamente- muchos terminan creyendo en cualquier tipo de falacia", inició.

A su vez, agregó: "Primero me inventaron que cobraba plata del gobierno, en una semana pasé de Vizcarrista a Fujimorista y ahora salen con que tengo COVID.".

"Lo más triste es que hay gente que se lo cree. Cuando haya algo que comunicar, créanme que se enterarán por mí. Buen sábado", finalizó la figura de ATV.

Juliana Oxenford muestra la decoración del cuarto de su bebé

A solo unas semanas de tener entre sus brazos a su pequeño, la conductora sorprendió al revelar que se dedicó durante la cuarentena a realizar todos los detalles de la habitación de Mateo.

"A raíz de que me convertí en mamá, descubrí cuanto me gustaba decorar. Durante tres meses me encargué de preparar el cuarto de María colocando como protagonista a un árbol de madera que coloque en la pared principal", inició.