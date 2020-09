Macarena Vélez a sus detractores: “Siempre es más fácil criticar”

Macarena Vélez busca un cambio y utiliza cuenta de Instagram para dirigirse a sus seguidores y también a sus detractores, quienes constantemente no dudan en criticarla, sobre todo su apariencia. Por ello, la influencer, impulsa a una transformación de pensamiento.

Como recordamos, la exchica reality se enfrascó en una batalla de dimes y diretes con su expareja Said Palao y su examiga Alejandra Baigorria, luego que ellos fueron captados besándose en una parrillada en las pasadas Fiestas Patrias y posteriormente hacer público su romance durante esta pandemia por coronavirus.

"¿Qué te genera criticarme? ¿Te hace feliz burlarte de mi cuerpo? ¿Piensas que te hace mejor persona criticar el cuerpo de una mujer? Es probable que tu vida es muy dura y tu única manera de ser feliz es criticar el físico de los demás", escribió días atrás.

Macarena Vélez pide un cambio de chip

Tras los miles ataques que recibe, Macarena Vélez busca que las personas hagan un cambio en sus vidas, mejoren para que no estén criticando a los demás ya sea por su apariencia y se genere más empatía.

"Siempre será más fácil criticar, que crear. Cambiemos el chip", manifestó la influencer peruana en Instagram exhortando al cambio a sus detractores.

Macarena Vélez le cerró las puertas al amor

La también modelo dejó con la boca abierta a sus fans luego que compartió un clip de TikTok donde manifiesta los beneficios de estar soltera, afirmando que dese estar sola por un largo tiempo.

"Beneficios de estar soltera: No le rindo cuentas a nadie. Nadie me pone los cuernos. Nadie me va hacer renegar. Te concentras en ti", se puede leer en el video de la famosa red social.