Kunno se quiebra al revelar que se retira de las redes sociales

Tras recibir una avalancha de críticas al conocerse que cobraba 55 dólares por enviar saludos a sus seguidores, el influencer mexicano Kunno decidió hacer una trasmisión en vivo a través de su TikTok para contar que abandonará las redes sociales temporalmente.

El joven de 20 años no pudo aguantar las lágrimas, pues reconoció que los ataques que ha estado recibiendo le han afectado en su vida personal, por lo que de momento ha preferido dejar los videos divertidos que publicaba en su seguida cuenta.

"Cada cosa que hago, cada cosa que pongo me destruyen. Nunca he querido el mal para nadie. Se salió de control todo y siempre en redes debo mostrar a esa persona fuerte, y ya no puedo más", señaló.

Por otro lado, Kunno manifestó que ya no tiene las mismas ganas y energías para continuar creando contenido. "Si estoy sonriendo y mostrándome bailando les estaría mintiendo. Por eso estaré fuera de las redes sociales para volver a ser quien era", añadió.

Por último, el conocido influencer agradeció a los seguidores que sí lo apoyan. Ellos hasta empezaron una campaña para respaldarlo después de que perdiera un millón de seguidores en tan solo una semana.

Kunno recibe amenazas de muerte

Además, denunció que ha estado recibiendo amenazas de muerte luego de que se conociera que cobraba 55 dólares por mandar saludos a sus fans. Kunno no pudo ocultar su enojo al leer la cantidad de ataques contra su persona.

"Nunca llore por hate hacia mí. Lo que me afecta es cuando a mi familia y amistades se les ataca y ofende. Más aparte las amenazas de muerte. Pero bueno, eso que hacen habla mucho más de ellos que de mí", escribió