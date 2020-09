Micro del Wasap de JB roba protagonismo a Richard Cisneros en conferencia

Richard Cisneros rompió su silencio ante los medios de comunicación sobre el polémico audio que lo vincula con el presidente Martín Vizcarra.

Sin embargo, ocurrió un hecho curioso que se viralizó en las redes sociales tras evidenciarse la presencia del micrófono del programa humorístico 'El Wasap de JB' entre la prensa.

Las declaraciones del cantante durante los últimos días ha generado controversia en medio de la crisis política que enfrenta el mandatario y el Congreso.

Ante ello, el intérprete que fue contratado en su momento por el Ministerio de Cultura se manifestó para aclarar unos puntos sobre las grabaciones en Palacio de Gobierno.

Pero la presencia del programa de Jorge Benavides llamó la atención de los televidentes, quienes vieron la trasmisión en vivo a nivel nacional y en diferentes plataformas digitales.

Pues, no se esperaban ver el micro del 'Wasap de JB' en una conferencia que brindó Richard Cisneros sobre un tema serio que aqueja al país tras encontrarnos en una pandemia que ha dejado más de 30 mil muertes.

El acontecimiento impactó tras nadie percatarse en dicho momento de lo ocurrido, hasta horas después que los usuarios lo expusieron en las redes sociales.

Vecina de Richard Cisneros lo va a buscar a su casa para cobrarle deuda

Ricardo Cisneros, que hace poco se hacía llamar Richard Swing, sigue dando que hablar, pues su vecina, identificada como Mercedes, llegó a la puerta de su casa para cobrarle una deuda pendiente de 3 mil soles.

“El señor no era asesor de nadie, era una cantante de música criolla y cuando lo invitaban a programas de espectáculos, hablaba de manera inadecuada. Yo lo acompañaba a los canales”, aseguro su vecina, quien a su vez dijo que ella le dio algunas asesorías a Cisneros.

La mujer, además, precisó que fue denunciada por una supuesta extorsión tras ir a cobrarle su dinero. “Después de cinco años no me paga estos 3 mil soles que le presté (…) cuando le pedí que me pague, me tiró la puerta y en un par de horas tenía una denuncia en la comisaría de San Isidro. Según él, yo venía a extorsionarlo”, aseveró.