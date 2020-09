El pasado lunes 31 de agosto, el cineasta peruano Frank Pérez Garland confesó, a través de una publicación en Instagram, que las algunas denuncias en contra de él eran ciertas.

A pesar que Pérez Garland llama ‘errores’ a los delitos de los que se le acusan y llama “seducir se manera intensa” al acoso, esta acción sí puede ser objeto de una denuncia de oficio. Así lo mencionó la abogada Beatriz Ramírez, abogada especialista en derechos de las mujeres para El Comercio:

“Desde el 2003, existe una ley por la que toda empresa o institución educativa tiene que tomar cartas en el asunto cuando existe hostigamiento, y desde hace dos años tiene que hacerlo de oficio. Por eso, la universidad o el instituto donde trabajaba tendría que abrir un proceso interno, aunque ninguna chica se haya presentado con nombre y apellido. Y lo debe hacer porque el caso ya es público”, mencionó la especialista.

Pero esta situación no solo ocurre en nuestro país, en Hollywood también existen muchos directores y actores de cine, acusados de delitos sexuales:

1. Roman Polanski

Roman Polanski es el director de diferentes ‘joyas’ del cine, como ‘El Pianista’, pero en 1977, el cineasta fue demandado por una adolescente de 13 años.

En el libro llamado ‘The Girl. A life in the shadow of Roman Polanski’ Samantha explicó cómo el director la llevó hasta la casa de Jack Nicholoson para hacerle una “sesión fotográfica” supuestamente para la revista Vogue, pero la alcoholizó, la drogó y abusó de ella.

El director fue condenado a tres meses de prisión, pero escapó del país. Treinta años después fue detenido en Suiza.

En el 2011, el cineasta admitió que sí abusó de la menor de edad.

2. Woody Allen

Woody Allen tiene una acusación de su hija adoptiva, Dylan Farrow por abuso sexual cuando era niña.

En el año 2014 en un blog en el ‘The New York Times’, Farrow reveló una carta en donde explicaba los delitos sexuales que sufrió:

"Cuando tenía siete años, Woody Allen me tomó de la mano y me llevó a un oscuro desván en la segunda planta de nuestra casa. Me dijo que me tumbara boca abajo y que jugara con el tren eléctrico de mi hermano. Entonces abusó de mí sexualmente. Él me hablaba mientras lo hacía, susurrándome que era una buena chica, que ese era nuestro secreto y me prometía que iríamos a París y me convertiría en una estrella de cine", decía en la carta.

3. Harvey Weinstein

El caso de Harvey Weinstein es bastante complejo, ya que son muchas denuncias de acoso. Los casos fueron reportados en octubre del 2017 por The York Times y The Yorker, en donde se reveló que decenas de mujeres acusaron al productor de cine estadounidense de acoso sexual, agresión sexual o violación.

En marzo de este año el productor fue condenado a 23 años de cárcel por dos delitos de abuso sexual.

4. Casey Affleck

En el 2010, el director y hermano de Ben Affleck fue demandado por Amanda White y Magdalena Gorka por acoso sexual. Las dos trabajaron con Afleck en la película ‘I’m Still Here’.

5. Juan Darthés

En el 2018, la actriz Thelma Fardin reveló que el actor Juan Darthés abusó de ella después las presentaciones de ‘Patito Feo’ en el año 2009.