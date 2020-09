Famosas parejas que pasaron del amor a los tribunales | FOTOS

Melissa Klug y Jefferson Farfán terminaron su relación de una de las peores maneras y hasta llegaron a los tribunales. Pero ellos no son los únicos personajes de la farándula peruana que han tenido que recurrir a acciones legales para llegar a un acuerdo.

A continuación, echa un vistazo a las parejas que pasaron ‘del amor a los tribunales’:

1. Karla Tarazona y Leonard León

Después que Leonard León le dedicará ‘Mi dulce princesita’ a Karla Tarazona y tengan una boda de ‘ensueño’, la pareja confirmó que su relación había llegado a su fin en el 2012.

Pero lo peor llegó en el 2014, en donde Karla confesó que se había casado con un hombre violento, quien la había agredido estando embarazada.

En el 2015, la conductora de televisión hizo otra acusación, en donde afirmaba que León no cumplía con el pago del monto acordado en una conciliación.

Karla Tarazona hasta el día de hoy, sigue en un juicio interminable con el padre de sus hijos. Hace algunos días reveló que Leonard tiene 7 meses sin pagar la pensión a sus menores:

“Ya lleva 7 meses sin pasar, pero ya ingresaron los papeles (omisión de alimentos) y la justicia se encargará. El proceso seguirá hasta donde tenga que seguir, así que no me complico la vida ni reniego. Ahora no hay perdón ni disculpa que valgan”, mencionó al diario ‘Trome’.

2. Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu

A pesar que Andrea San Martín ya tiene una buena relación con Sebastián Lizarzaburu, el padre de su pequeña hija, la pareja pasó por un largo juicio.

Desde que Andrea salió embarazada, tuvo problemas con el ‘hombre roca’, incluso hasta el año pasado, la modelo indicó que demandaría a su expareja por no cumplir con la pensión de alimentos de su niña.

“Habrá una denuncia penal, porque tenía plazo hasta el jueves para depositar, si no se iba a proceder con la denuncia, así que se continuará con el proceso”, mencionó a ‘Trome’.

3. Sheyla Rojas y Antonio Pavón

El problema entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón empeoró desde el 2019, cuando el torero mencionó que tenía problemas para ver a su hijo.

“Una vez y otra voy a recoger a Antoñito y no dejan que pase conmigo el fin de semana o que venga conmigo a la playa, le han prohibido este año que venga esta Navidad con mis padres y mis hermanos, con toda la familia que tanto lo quieren”, mencionó Antonio en enero del 2019.

"No me dejó llevar a mi hijo a pasar Navidad a España para grabar ese especial con la señora Gisela. Ayer vi a mi hijo en otro programa de América, y lo hizo sin mi consentimiento”, indicó Antonio en aquella ocasión.

Actualmente Antonio vive en España y no puede regresar al Perú desde marzo por la pandemia del coronavirus.

4. Angie Jibaja y Jean Paul Santa María

Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, son una de las parejas que más problemas ha tenido a lo largo de su relación, incluso Santa María llegó a desconfiar de la paternidad de los menores, pero esta información se descartó con una prueba de ADN.

A pesar que se comprobó la paternidad de Jean Paul, el modelo seguía sin pagar la manutención a sus hijos y Angie denunció a su expareja. En el 2015, una jueza ordenó al canal ATV descontar 2 mil soles del sueldo que recibía como integrante de ‘Combate’.

Todo empeoró cuando en el 2019, Jibaja perdió la custodia de sus hijos y actualmente los menores viven con su papá.