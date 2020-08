John Kelvin tras estar varado en Japón por seis meses: "Extraño besar y abrazar a mis hijos"

Desde Japón, el cantante John Kelvin se conectó a América Hoy para hablar sobre su situación actual. Como se recuerda, el cantante está varado en el otro continente sin poder ver a sus hijos.

"Es una situación muy complicada, yo nunca he pasado por depresión, no conocía lo que era estar en depresión, y he tenido muchos momentos muy difíciles, estar muy lejos de mis hijos tanto tiempo fue muy complicado", indció el cantante con voz entrecortada.

John Kelvin reveló que cuenta los días para poder besar y abrazar a sus seis hijos.

"Extraño mucho a mis hijos, demasiado, es como que me arrancaran el corazón, es muy fuerte, nunca sentí tanta depresión, nunca sentí el no besarlos, no abrazarlos, no tocarlos, no echarlos a dormir, no jugar con ellos; son una criaturas, no saben lo que está pasando, están encerrados más de cinco meses, y no poder estar con ellos y decirles, 'acá está papá', es muy duro. Yo tengo seis hijos que están esperando que su papá regrese", dijo.

Respecto a cómo está solventando su estadía en Japón, el cantante explicó que está cantando en eventos privados y restaurantes.

"A veces, siento que esto es una película que nunca va a terminar, que no tiene un final, es una película que se vuelve a repetir, y no me dan respuesta, no me dan soluciones y sigo aquí, no me dan alternativas de poder regresar", concluyó.