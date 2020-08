Alejandra Baigorria confiesa que su empresa estuvo a punto quebrar

En medio de mucha nostalgia, Alejandra Baigorria celebró los 11 años de su empresa, la cual tuvo que sacar a flote durante todo este tiempo, en medio de crisis y pandemias.

“He perdido, he estado a punto de irme a la quiebra, luego he ganado. Hay altos y bajos, pero el tip es no rendirse, no bajar los brazos, nunca dejar de soñar, de crecer, de reinventarse”, indicó la rubia a las cámaras de América TV.

La conductora de TV, además, animó a los empresarios peruanos a no dejar de luchar por sus sueños, resaltando que no se preocupa de tener competencia.

"Hay competencia, siempre va a haber, pero uno nunca debe mirar al lado, debe pensar que el sol sale para todos... Cuando uno ayuda y no está lleno de envidia, le va mejor”, apuntó Alejandra Baigorria.

La modelo también pidió precausión a sus clientes cuando vayan a los centros comerciales.

“Les pido mesura y tranquilidad. No venga todo el mundo porque sino nos cierran Gamarra. A los mayoristas que quieran venir a reactivarse con las ventas, ya lo saben, vengan en orden, estén tranquilos, siempre manteniendo el metro de distancia y con su mascarilla”, señaló en su cuenta de Instagram.