Tula Rodríguez a su esposo: “Prometí estar con Javier en las buenas y en las malas”

La conductora de televisión Tula Rodríguez no dudó en hablar sobre su esposo, el empresario Javier Carmona.

Como sabemos, el empresario está internado en su casa, después de haber tenido una obstrucción en las vías respiratorias, ser operado de emergencia y quedar en estado vegetativo. Carmona estuvo en el Instituto Nacional Cardiovascular, pero fue llevado a su domicilio por la pandemia del coronavirus.

Tras esta situación, Tula menciona expresa que tiene todos los cuidados necesarios para atender a su esposo:

“Es muy fuerte, pero también es un acto diario de amor. Yo prometí estar con él en las buenas y en las malas, en la salud, la adversidad. Al inicio cuesta, pero cuando estamos juntos, con mi niña, es algo hermoso. Ella crece sabiendo que está con papito en todos sus momentos”, mencionó la actriz a ‘Ojo’.

La artista también habló sobre las críticas que recibe por seguir trabajando en ‘En Boca de Todos’, mientras su esposo sigue en cama.

“Yo les podría responder: ‘¿Y cómo mantengo a mi marido, si no tengo que hacer lo otro? También a veces he leído: ‘Ay, ya estará feliz pues, porque ya heredó o ya tiene una manutención’. Y no saben que no tengo manutención, ni seguro, ni nada, yo solvento al cien por ciento todo”, añadió.

Tula Rodríguez se casó con Javier Carmona en el 2012 cuando ya tenían a su hija Valentina. Desde que se enamoraron se volvieron inseparables, hasta el día de hoy, pues a pesar de del estado de Carmona, ella sigue a su lado.