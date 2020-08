Mamá de Patty Wong defiende a su hija: “Es un hombre grande y no creo que ella le pueda pegar” | VIDEO

¡La defiende! Tras las fuertes acusaciones que ha hecho tanto Patty Wong como su exesposo Federico Barone sobre violencia familiar, la madre de la modelo salió a defender a su hija.

¿Qué dijo la madre de Patty Wong?

“Yo conozco a mi hija. Yo sé quién es. Él no es un hombre un hombre sin brazos ni manos. Es un hombre grande y no creo que ella le pueda pegar. No voy a hablar más. Simplemente, yo no lo he visto golpeado. O de repente se ha confundido porque lo operaron de las vías urinarias”, mencionó la mamá de la empresaria en el programa ‘Domingo al Día’.

La señora afirmó que Patty es una “buena hija” porque “crio a su primera hija sola”.

También resaltó que jamás vio al exesposo de su hija herido y que nunca le curó las heridas como Barone mencionó.

“Nunca lo he curado. Estoy molesta con él porque me mete a mí y (levanta falsas testimonios) contra su papá que está muerto. No voy a tomar ninguna medida. Quiero que esto se acabe y que mi hija arregle sus cosas legalmente”, finalizó la mamá de la modelo Patty Wong.