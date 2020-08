Patty Wong se defiende del padre de sus hijas y anuncia demanda contra Magaly Medina

Tras la acusación que el padre de sus hijas hizo contra ella, Patty Wong salió al frente para aclarar que nunca maltrató a Federico Barone. Como se recuerda, el hombre hizo estas acusación en el programa de Magaly Medina.

La empresaria señaló que los audios presentados en el espacio de ATV fueron cortados.

"¿Yo le he pegado? Él mide 1:85, es muy grande. Eso es falso y varias cosas que dijo", indicó Patty Wong al diario Trome.

Asimismo, señaló procederá a demandar legalmente Ronald Arquiñigo Espinoza, extrabajador de su chifa que la acusó de despedirlo en plena pandemia.

"Es que no hay ninguna denuncia, ni carta notarial de él. Solo se sentó ahí a hablar. He probado que no se le despidió, solo no se le renovó el contrato que vencía el 29 de febrero. Mira, el 3 de marzo sufrí un robo en mi local y la policía determinó que había sido perpetrado por una persona que trabajaba en el local. Además, esa persona tenía la clave y llave, y él la sabía, por eso se vio conveniente no renovarle el contrato, porque también cuando se le interrogó entró en contradicciones, pero se le pagaron todos sus beneficios y tengo documentos. Esto quiero cerrarlo aquí porque iré por la vía legal", explicó.

Al se consultada si piensa demandarlo, Patty Wong señaló: "Han dañado mí imagen, la de mi empresa y me obligaron a ventilar mi vida personal para aclarar esto. La señora (Magaly), el programa y Ronald tendrán que demostrar todo lo que han dicho sobre mí porque iré con todo hasta el final".