Nicola es acusado de agresión a modelo y llorando revela: “Me quiero ir a mi país” | VIDEO

¡En controversia! El chico reality Nicola Porcella acaba de ser acusado en México de agresión a la modelo y su compañera de ‘Guerreros 2020’ Macky González.

Porcella, lleno de impotencia confirmó que no hubo ninguna agresión y al mostrar las imágenes, se demostró que no hubo ningún contacto.

Nicola Porcella no aguantó las lágrimas

El modelo se mostró muy afectado por la acusación y declaró en el programa:

“Yo tengo una familia y no es justo. De verdad no tengo ganas de hablar, me quiero ir”.

“Me quiero ir a mi país. Esto no es justo para mí, yo vine acá a ganarme un lugar y no es justo que me acusen de algo que no he hecho”, añadió.

Tras ver las cámaras y dar por hecho que Nicola no había agredido a ninguna persona, los conductores le pidieron disculpas:

“Vi el video, los tuve juntos y no voy a decir mucho: yo nunca vi contacto, en ninguna de las tomas, en ninguna de las secuencias”, declaro Mauricio Barcelata, conductor.

Por su parte, la conductora declaró:

“Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado (…) No es justo para ti, has venido a este país a buscar una oportunidad a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Te estás ganando a tu público, a tu gente, el empezar una carrera en México y no es justo que empieces así”.

Echa un vistazo al video compartido: