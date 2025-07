Tras mostrarse preocupado por su matrimonio, el escritor y periodista peruano Jaime Bayly terminó confirmando que se distanció de su esposa Silvia Núñez del Arco. El conductor contó que su pareja le hizo un pedido que lo llevó a tomar una decisión de la cual no se arrepiente.

Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco se casaron en el 2011 y luego de 23 años de sólido matrimonio, el escritor peruano hizo una revelación sobre la decisión que lo llevó a distanciarse de su esposa. ¿Se enfría la relación?

¿Por qué Jaime Bayly se habría distanciado de su esposa?

En su nueva columna para El Comercio, el periodista Jaime Bayly hizo una confesión que tomó por sorpresa a más de una. En el escrito que tituló como ‘El pirata de la nevera’, Bayly reveló que su esposa le pidió que no durmieran más juntos y tuvo que contar la razón que la llevó a esto.

El conductor inició su texto revelando que tiene una nevera en su habitación, pues suele despertarse por las noches y tomar de la refrigeradora lo que necesite para comer de madrugada.

“A mi esposa le avergüenza que yo duerma con una refrigeradora en mi cuarto. Le abochorna en particular el tamaño de la heladera, y trata de esconderle esa información a sus padres y a mi madre. Me ha sugerido cambiarla por un minibar, pero me he negado enfáticamente”, se lee en parte de su columna.

“Mi esposa me dijo entonces que no podía seguir durmiendo conmigo, si teníamos una nevera en la habitación. Elige, me retó, la refrigeradora o yo. Desde entonces, duermo solo. Mi esposa se retiró a dormir en su habitación”, contó sobre el pedido que le hizo Silvia y al que él se negó, prefiriendo dormir acompañado de su nevera.

¿Jaime Bayly sigue con su esposa, pese a no dormir juntos?

Dormir en camas separadas no ha mermado el amor que el escritor siente por Silvia Núñez del Arco, pues este confiesa que la sigue amando y que considera que ella aún lo ama, pues ahora duerme mejor sin él, al no verlo “tragar de noche”.

“Amo a mi esposa, pero necesito una nevera al lado de mi cama. Amo a mi esposa precisamente porque tengo una heladera en mi cuarto. Amo a mi esposa gracias a la refrigeradora que duerme conmigo. Por otro lado, creo que mi esposa todavía me ama porque duerme mejor en su habitación que en la mía. Puesto que no me ve tragar de noche, medio dormido”, dicta parte de su reveladora columna.