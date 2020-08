Patty Wong: hermana reveló que empresaria le pidió liquidar la empresa

Erika Wong, hermana de Patty Wong, reveló una verdad escondida luego que la empresaria de chifas la pusiera como responsable de despedir a un extrabajador durante la pandemia de coronavirus.

De acuerdo a las declaraciones de Erika, cuando la cuarentena se inició, la exmodelo y empresaria la llamó y le indicó que debía liquidar la empresa porque la situación tenía para mucho tiempo.

“Me llamó y me dijo era mejor que liquide la empresa porque esto (cuarentena) tenía para tiempo (...) hemos pagado la liquidación de todos, pero las últimas cuatro personas, las de mayor tiempo, ya no tuve cómo pagarles”, contó Erika Wing.

Batalla familiar

Asimismo, Erika Wong manifestó que viene teniendo problemas con su hermana porque la segunda le pidió que le firmara un contrato donde le cobraría un 8% por utilizar su marca “Patty Wong”.

“El problema empezó con Paty por el tema de la marca. Patty quería que yo firme un contrato donde ella tenía el 50% y me cobraba el 8 % por la marca Patty. Luego me dijo que, terminando la cuarentena, debía sacar su marca, pero usted sabe que, sin marca, no puedo vender”, indicó a Magaly Medina.

“Cuando empezamos, empezamos las dos, pero ella se fue y yo me hice cargo, pero yo he sido la responsable. No ha estado mal manejada. “Ella me amenaza que me iba a quitar la marca”, agregó con tono de fastidio.